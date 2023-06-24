Горькие огурцы способны подавлять развитие раковых клеток в организме

Горький урожай огурцов многие дачники считают неудачным и сильно разочаровываются, получив такие плоды. Однако торопиться с выводами не стоит.
Дикий огурец, предок сегодняшнего культурного, всегда был горьким, так он защищал свои плоды от поедания животными.
У окультуренных сортов это свойство осталось лишь частично и проявляется только в стрессовых ситуациях.
Горький вкус может появиться от жары, дефицита воды, капризов природы, при плохом питании, болезнях.
Горечь вырабатывается, потому что так растение желает защитить свои плоды, как когда-то его дикий предок.
Портится вкус огурцов из-за присутствия в них кукурбитацина. Именно его растения вырабатывают при стрессах.
Вещество очень ценное, проявляет антимикробное, противовоспалительное действие, укрепляет иммунитет, улучшает работу печени, желудка, поджелудочной.
Кукурбитацин даже может подавлять размножение раковых клеток в организме.
На Востоке такие плоды очень высоко ценят и активно едят ради лечебных свойств. Да, они не вкусные, как и многие лекарства, но зато очень полезные.
Если вы все-таке предпочитаете есть огурцы без горечи, попробуйте ее убрать. Поможет термическая обработка. Если перед маринованием их проварить или стерилизовать, горечь уйдет.
К тому же, кукурбитацин, обладая противомикробным действием, сохранит ваши заготовки в лучшем виде на долгий срок.
Сырые огурцы можно есть горькими, посыпав острыми приправами и пряностями, так горечь меньше чувствуется.
Можно поступить так. Разрезать плоды пополам, просыпать хорошо солью и растереть между собой, пока не появится пена. Потом промыть под водой и повторить несколько раз.
Вместе с огуречным соком выходит и кукурбитацин.
Если вы категорически против огурцов с горечью, тогда тщательно выбирайте сорта при посадке. Есть такие, которые устойчивы к появлению горечи.
Некоторые гибриды современной селекции вообще могут быть лишены гена, который способствует синтезу кукурбитацина.
Все характеристики пишутся на упаковках семян.
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