Горькие огурцы способны подавлять развитие раковых клеток в организме

Горький урожай огурцов многие дачники считают неудачным и сильно разочаровываются, получив такие плоды. Однако торопиться с выводами не стоит.

Дикий огурец, предок сегодняшнего культурного, всегда был горьким, так он защищал свои плоды от поедания животными.

У окультуренных сортов это свойство осталось лишь частично и проявляется только в стрессовых ситуациях.

Горький вкус может появиться от жары, дефицита воды, капризов природы, при плохом питании, болезнях.

Горечь вырабатывается, потому что так растение желает защитить свои плоды, как когда-то его дикий предок.

Портится вкус огурцов из-за присутствия в них кукурбитацина. Именно его растения вырабатывают при стрессах.

Вещество очень ценное, проявляет антимикробное, противовоспалительное действие, укрепляет иммунитет, улучшает работу печени, желудка, поджелудочной.

Кукурбитацин даже может подавлять размножение раковых клеток в организме.

На Востоке такие плоды очень высоко ценят и активно едят ради лечебных свойств. Да, они не вкусные, как и многие лекарства, но зато очень полезные.

Если вы все-таке предпочитаете есть огурцы без горечи, попробуйте ее убрать. Поможет термическая обработка. Если перед маринованием их проварить или стерилизовать, горечь уйдет.

К тому же, кукурбитацин, обладая противомикробным действием, сохранит ваши заготовки в лучшем виде на долгий срок.

Сырые огурцы можно есть горькими, посыпав острыми приправами и пряностями, так горечь меньше чувствуется.

Можно поступить так. Разрезать плоды пополам, просыпать хорошо солью и растереть между собой, пока не появится пена. Потом промыть под водой и повторить несколько раз.

Вместе с огуречным соком выходит и кукурбитацин.

Если вы категорически против огурцов с горечью, тогда тщательно выбирайте сорта при посадке. Есть такие, которые устойчивы к появлению горечи.

Некоторые гибриды современной селекции вообще могут быть лишены гена, который способствует синтезу кукурбитацина.

Все характеристики пишутся на упаковках семян.