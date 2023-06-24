Огородник со стажем дал 4 совета, как навсегда убрать проволочника с грядок

Итак, рассказываем о четырех простых способах борьбы с ненавистным проволочником, который способен извести весь урожай картошки.

Уберите с грядок сорняки, запомните, их проволочник любит еще больше, чем картошку. Не будет сорняков, и вредителя станет меньше.

Можно использовать в борьбе горчичный жмых, он очень не нравится и проволочнику, и грызунам. Рассыпаем жмых по земле весной, когда перекапываем огород.

Третий способ - посев сидератов. Выбираем тот, что будет особенно полезен для дачного участка. Можно порекомендовать для борьбы с проволочником фацелию.

Победить вредителя поможет несложная ловушка. Разрежьте картофель на две 4 части, в каждую вставляем длинную палочку с привязанной яркой лентой. Закапываем все части.

По прошествии четырех дней выкапываем, ориентируясь по лентам. Внутри каждой дольки будет большое количество личинок. Останется только уничтожить их вместе с ловушкой.