Огурцы заплодоносили: какие удобрения на данном этапе способны повысить урожай

Корневая система огурцов - поверхностного типа, и в пору плодоношения культура сверхбыстро полезные лианам вещества вытягивает из верхнего слоя почвы. И тут каждый дачник встает перед выбором: удобрять растение дальше или удовлетвориться тем, что может назреть само собой.

Многие в итоге делают выбор в пользу удобрения. Но при этом крайне важно преподнести овощу питание правильно. К примеру, если регулярно питательные растворы вливать исключительно под корни, почва под корнями накопит чрезмерное количество азота, кальция, калия и т.д.

В результате, если на этом месте будет расти уже другая культура, у которой более глубокие корни, она вберет все скопившиеся минералы, и плоды будут насыщены нитратами.

Чтобы такого не произошло, огурцы надо удобрять поочередно по листу и под корни. По листу подкормки даже работают намного быстрее.

Для корневых подкормок эффективнее применять органику, потому что, в отличие от минералов, она не портит почву. И даже - улучшает её структуру, повышает плодородие.

Наиболее полезен зольный настой. Для этого поллитра золы надо размешать в 10л воды, дать сутки настояться и внести. Хороший эффект дает навоз: его надо развести с водой в соотношении 1:10. Или - куриный помёт (1:20).

Можно применить также настой из сорняков - как в виде корневой подкормки, так и по листьям. Для этого садовую бочку заполнить травой и залить доверху водой. Дать неделю побродить, процедить и развести с водой в соотношении 1:10. Остатки отработанной травы будут полезны в качестве мульчи.