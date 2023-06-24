Знающий садовод назал несколько дешевых средств, чтобы победить вершинную гниль

Вершинная гниль появляется там, где не хватает кальция, обычно больше всего достается томатам.
Предупреждает заболевание внесение в почву древесной золы, суперфосфата, доломитовой муки.
Если гниль уже завелась, сделайте такую смесь. На 200 мл уксуса 9% берем большую ложку доломитовой муки, перемешиваем. Концентрат разводим в 10 л воды.
Подкармливаем помидоры под корень, по литру на куст.
Можно в этот состав добавить димексид, покупается в аптеке. Тоже поливаем под корень.
Если полить зараженные растения при первых признаках появления заболевания, то вершинную гниль удается очень быстро убрать. Попробуйте, чтобы убедиться на своем опыте.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__