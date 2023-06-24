Знающий садовод назал несколько дешевых средств, чтобы победить вершинную гниль

22:17 2023-06-24

Чаще всего вершинная гниль атакует томаты. Если не принять меры, плоды можно потерять очень быстро. Болезнь быстро распространяется на другие растения. Действовать надо срочно.

Вершинная гниль появляется там, где не хватает кальция, обычно больше всего достается томатам.

Предупреждает заболевание внесение в почву древесной золы, суперфосфата, доломитовой муки.

Если гниль уже завелась, сделайте такую смесь. На 200 мл уксуса 9% берем большую ложку доломитовой муки, перемешиваем. Концентрат разводим в 10 л воды.

Подкармливаем помидоры под корень, по литру на куст.

Можно в этот состав добавить димексид, покупается в аптеке. Тоже поливаем под корень.

Если полить зараженные растения при первых признаках появления заболевания, то вершинную гниль удается очень быстро убрать. Попробуйте, чтобы убедиться на своем опыте.

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