Опытный огородник рассказал про ошибку в поливе томата, которая может лишить урожая

Даже незначительная, на первый взгляд, ошибка может испортить результат долгих трудов дачника. Если вы что-то "нахимичили" с поливом, могут быть серьезные последствия.

Поэтому исправляемся, пока не поздно.

Из-за неправильных поливов томаты могут страдать различными заболеваниями. Рассказываем, что может навредить.

Не нужно использовать для увлажнения помидоров дождевание. Не устанавливайте поливочное оборудование такого типа, чтобы орошать растения с утра до вечера по листьям.

Особенно, если в это время на улице стоит жаркая погода. Капли, оставшиеся на растениях, под солнцем вызовут сильные ожоги и погубят ваши посадки.

Постоянные ожоги спровоцируют фитофтору, что только добавит масла в огонь.

Правильно поливать помидоры под корень, не касаясь листьев. И лучше это делать не днем под солнцем, а вечером или утром.

Используйте для увлажнения грядки лейку с минимальный разбрызгиванием воды.