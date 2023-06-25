Опытный огородник рассказал про ошибку в поливе томата, которая может лишить урожая

Даже незначительная, на первый взгляд, ошибка может испортить результат долгих трудов дачника. Если вы что-то "нахимичили" с поливом, могут быть серьезные последствия.
Поэтому исправляемся, пока не поздно.
Из-за неправильных поливов томаты могут страдать различными заболеваниями. Рассказываем, что может навредить.
Не нужно использовать для увлажнения помидоров дождевание. Не устанавливайте поливочное оборудование такого типа, чтобы орошать растения с утра до вечера по листьям.
Особенно, если в это время на улице стоит жаркая погода. Капли, оставшиеся на растениях, под солнцем вызовут сильные ожоги и погубят ваши посадки.
Постоянные ожоги спровоцируют фитофтору, что только добавит масла в огонь.
Правильно поливать помидоры под корень, не касаясь листьев. И лучше это делать не днем под солнцем, а вечером или утром.
Используйте для увлажнения грядки лейку с минимальный разбрызгиванием воды.
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