Огородный эксперт назвал типичные ошибки формирования томатов, которые портят урожай

Главная ошибка, по мнению эксперта, заключается в том, что огородники удаляют не все пасынки, особенно жалея те, на которых уже есть небольшие бутончики.

Оставленные побеги забирают лишние силы у растения, требуют себе дополнительную влагу, питание. Ведь о пасынках томату нужно заботиться.

Какой уж тут урожай, для формирования плодов сил почти не остается.

Итогом становится заметное снижение плодоношения. Как известно, не все появившиеся цветки станут завязями.

Часть из них осыплется, а оставшиеся будут мелкими, плохо формируясь и медленно созревая.

Ошибки делаются и при удалении листьев. Нельзя обрывать все сразу. Рекомендуется убирать по 1-2 в неделю. Еще один важный момент.

Не удаляйте листья, пока плоды не начнут розоветь. Пусть сначала томат образует гроздь, а плоды начнут потихоньку поспевать.

Вот тогда можно обрывать все листья, идущие до этой кисти, но не сразу, а постепенно. Потом понемногу вы дойдете до самой верхушки растения.