Секрет всегда красивых лилий: садоводы поделились лайфхаками по уходу за цветком

Как ухаживать за лилиями, чтобы радовали своим цветением весь сезон? Эксперты рекомендуют удалять бутоны первого года жизни - это поможет сформировать сильные луковицы и дальнейшее обильное цветение.

При поливе нельзя допускать того, чтобы влага попала на листья. При обильном цветении лилии поливать нужно чаще.

Проводить пересадку растения нужно примерно раз в 4-5 лет. Исключение составляют только гибриды: обычные надо пересаживать раз в 3 года и раз в 7 лет - трубчатые.

Специалисты советуют соблюдать умеренность при внесении подкормок, особенно - азотистых. Дело в том, что такие удобрения замедляют процесс цветения и содействуют наращиванию листвы растением.

Очень важно своевременно удалять с клумбы опавшие цветки растения: они способны ослабить луковицу, если сформируют плоды с семенами.

Чтобы кусты лилии не замерзли зимой, осенью их надо замульчировать - опилками, соломой, корой и так далее.