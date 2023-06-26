Яичная скорлупа поможет собрать небывалый урожай клубники

Скорлупа яиц содержит большое количество кальция, причем полезных веществ больше в оболочках яиц, собранных осенью и зимой.

Для использования скорлупы в качестве удобрения ее нужно высушить и измельчить вручную, с помощью блендера или кофемолки.

Затем под каждый куст клубники нужно насыпать по 30 г скорлупы. Растение начнет быстрее давать урожай, а ягоды будут сладкими и крупными.

Если весной разрыхлить землю и накрошить в нее крупные куски скорлупы, можно будет весь сезон не беспокоиться от слизнях и мышах.