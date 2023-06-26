Июль: время убирать ботву клубники

Скaшивание листьев клубники в последние годы стало популярным. При этом дачники занимаются такими покоcaми до конца августа, не заботясь при этом о последующих подкормках, а также не учитывая требования того или другого сорта клубники.

Оптимально покос листьев клубники надо провести с 6 по 15 июля. Запоздание с данной процедурой способно принести больше вреда, нежели пользы. Дело в том, что при таком раскладе у них значительно задержится начало закладки цветоносов, и в будущем это может привести к снижению урожая.

У своевременно скошенной клубники цветоносов образуется больше - следовательно, и урожайность будет выше. Однако на молодых посадках скашивать листья не надо. Обрезку листьев обычно начинают с 3-4 года плодоношения.

Если после процедуры опрыскать посадки карбофосом, приготовленном из 30 г вещества на 10 л воды, это избавит посадки от паутинного клеща и долгоносика.



Нематодные растения при этом надо выкопать и сжечь. Чтобы определить эту болезнь, надо обратить внимание на низкорослые растения, утолщенные цветоносы, уродливые соцветия, курчавые листья на лишенных опушения черешках.

Грунт, где росли заражённые кусты, следует полить 1%-ным раствором нитрофена и перекопать.