Удобрение из луковой шелухи увеличит количество завязей на огурцах за одну ночь

Для приготовления такой подкормки нужно собрать шелуху луковиц, сложить ее в ведро и на четверть залить горячей водой.
После этого состав следует настаивать в течение суток, а потом отжать жмых. Его не нужно выбрасывать, он послужит хорошей мульчей.
Полученный раствор разбавляют водой в соотношении 1:10. Им можно поливать огурцы или опрыскивать их.
И опрыскивание, и полив лучше проводить в вечернее время. Всего через сутки завязей на растении станет намного больше.
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