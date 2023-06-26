Удобрение из луковой шелухи увеличит количество завязей на огурцах за одну ночь

Для приготовления такой подкормки нужно собрать шелуху луковиц, сложить ее в ведро и на четверть залить горячей водой.

После этого состав следует настаивать в течение суток, а потом отжать жмых. Его не нужно выбрасывать, он послужит хорошей мульчей.

Полученный раствор разбавляют водой в соотношении 1:10. Им можно поливать огурцы или опрыскивать их.

И опрыскивание, и полив лучше проводить в вечернее время. Всего через сутки завязей на растении станет намного больше.