Последняя подкормка чеснока перед сбором урожая: как быстро увеличить головки

Другой возможности повлиять на качество и количество головок уже не будет. На данном этапе чесноку нужны фосфор и калий.

Лучший вариант подкормки в этот период – монокалийфосфат. 1 ст.л. препарата нужно растворить в 10 л воды.

Отдельно следует растворить в теплой воде 2 г борной кислоты и добавить в раствор монокалийфосфата.

Такую подкормку вносят под корень растений. Она способна быстро увеличить урожай, но при этом нежелательные вещества не накапливаются в растении.