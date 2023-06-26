Последняя подкормка чеснока перед сбором урожая: как быстро увеличить головки

Другой возможности повлиять на качество и количество головок уже не будет. На данном этапе чесноку нужны фосфор и калий.
Лучший вариант подкормки в этот период – монокалийфосфат. 1 ст.л. препарата нужно растворить в 10 л воды.
Отдельно следует растворить в теплой воде 2 г борной кислоты и добавить в раствор монокалийфосфата.
Такую подкормку вносят под корень растений. Она способна быстро увеличить урожай, но при этом нежелательные вещества не накапливаются в растении.
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