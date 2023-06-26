Древесная зола и прищипывания превратят петунию в большой и пышный куст

Для этого прекрасно подходит древесная зола. Вносить такую подкормку можно в жидком виде, растворив золу в воде.

Чтобы куст выглядел богато и хорошо рос, необходимо провести прищипывание после появления четвертого листика.

Для этого у растения отщипывают центральный побег, после чего оно начинает активно разрастаться в разные стороны.

Когда петуния вырастет до 10-12 см, процедуру нужно повторить. В этот раз побеги укорачивают на 3 см.