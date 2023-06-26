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Наталья Гончарова
Тот факт, что актриса Анастасия Заворотнюк смертельно больна, никак не трогает судебных приставов, которые завели на нее дело о неуплате долгов по коммунальным платежам.
Одно удобрение, внесенное летом, может в разы увеличить урожай любимой дачнками малины.
Храмова Оксана
Как только вы заподозрили присутствие тли на огороде, немедленно приступайте к борьбе. Иначе ее колонии расселятся по всем грядкам, тогда про урожай можно забыть.
Ткачёв Андрей
Издание RusVensa утверждает, что в Крыму на свалке твёрдых бытовых отходов произошёл пожар, чем воспользовались украинские СМИ.
Многие дачники намеренно отказываются от минеральных удобрений и пользуются только органикой. На урожай они не жалуются, собирают крупный сочный лук всем на зависть.
Отставной подполковник Германии Юрген Розе утверждает, что западные страны не в состоянии быстро наладить поставки снарядов армии Украины.
Жозеп Боррель сообщил о намерениях Брюсселя интенсифицировать военную помощь, оказываемую Киеву.
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