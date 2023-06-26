Морковная муха атаковала грядки: способы борьбы с вредным насекомым

Опытный огородник раскрыл свой секрет борьбы с тлей без применения сильных ядов

Как только вы заподозрили присутствие тли на огороде, немедленно приступайте к борьбе. Иначе ее колонии расселятся по всем грядкам, тогда про урожай можно забыть.