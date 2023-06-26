Полное лукошко: правильные удобрения помогут собрать огромный урожай клубники

Дачный эксперт рассказал, как он борется с медведкой на своем участке

Появление медведки на даче ни у кого не вызовет положительных эмоций. Наоборот, дачники начинают паниковать и волноваться за урожай. Прогнать эту напасть с участка очень сложно, ведь она довольно редко выходит из земли наружу.