Полное лукошко: правильные удобрения помогут собрать огромный урожай клубники
19:37 2023-06-26
Нельзя удобрять ароматную ягоду всеми средствами подряд - нужно ориентироваться по ситуации.
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20:58
Храмова Оксана
Дачный эксперт рассказал, как он борется с медведкой на своем участке
Появление медведки на даче ни у кого не вызовет положительных эмоций. Наоборот, дачники начинают паниковать и волноваться за урожай. Прогнать эту напасть с участка очень сложно, ведь она довольно редко выходит из земли наружу.
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20:52
Наталья Гончарова
Самый эффективный способ увеличить урожай любого растения на даче: не раз испробовано в действии
Повысить урожайность - это не значит весь дачный сезон стоять над грядками, не разгибаясь. Надо просто обладать особыми знаниями, чтобы подставлять ведра в пору плодоношения многих дачных культур.
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20:38
Храмова Оксана
Садовод-эксперт рассказал, как ему удается увеличить урожай кабачков почти в два раза
Для этого не нужны особые усилия и траты. Просто попробуйте применить эти несколько дешевых подкормок от опытного садовода, и ваши кабачки просто завалят вас урожаем. Будете раздавать соседям и знакомым.
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