Процедура обрывания стрелок у чеснока происходит по определенным правилам, нарушив которые перестанут расти головки

Во-первых, большое значение имеет время обрывания чесночных стрелок. Делать это нужно, когда их длина равна 15 - 20 см.
Как правило, такими стрелки становятся спустя 2 месяца после посадки растения.
Нельзя откладывать процесс надолго, так как момент может быть упущен.
Слишком рано это делать тоже нельзя, так как стрелки вырастут вновь и все усилия пойдут насмарку.
Еще одно правило: убирать стрелки нужно только в утренние часы, когда ясно - тогда срез высохнет и "ранка" затянется уже к вечеру.
Чтобы повреждений у чеснока было минимум, нужно приблизиться к нему сверху, легонько обрезав стрелки и оставив маленький срез размером в 1 см.
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