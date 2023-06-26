Процедура обрывания стрелок у чеснока происходит по определенным правилам, нарушив которые перестанут расти головки

Во-первых, большое значение имеет время обрывания чесночных стрелок. Делать это нужно, когда их длина равна 15 - 20 см.

Как правило, такими стрелки становятся спустя 2 месяца после посадки растения.

Нельзя откладывать процесс надолго, так как момент может быть упущен.

Слишком рано это делать тоже нельзя, так как стрелки вырастут вновь и все усилия пойдут насмарку.

Еще одно правило: убирать стрелки нужно только в утренние часы, когда ясно - тогда срез высохнет и "ранка" затянется уже к вечеру.

Чтобы повреждений у чеснока было минимум, нужно приблизиться к нему сверху, легонько обрезав стрелки и оставив маленький срез размером в 1 см.