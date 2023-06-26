Как поливать малину во время плодоношения, чтобы не погубить урожай

Во время роста ягод на кустах малину следует полить дважды, но обильно. Лучше всего замульчировать малинник еще до цветения.

В жаркую погоду может потребоваться три полива, поскольку растение плохо переносит засуху, и может сбросить часть ягод.

После 10 августа полив малинника следует прекратить, иначе древесина побегов не созреет до заморозков.

Последний раз за сезон малину поливают в конце октября, но только при условии, что погода осенью была сухой.