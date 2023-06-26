Знающий огородник рассказал о правилах полива тепличных огурцов и типичную ошибку новичков

До начала цветения нужно приходить в теплицу раз в день для полива, когда стоит солнечная погода. На метр квадратный затрачивается до 3-5 л воды.

Постепенно, по мере подрастания огурцов, нужно поливать их чаще и давать больше жидкости за один полив, если растения действительно в этом нуждаются.

Когда погода стоит пасмурная и холодная, в парнике снижается температура. В связи с этим поливать растения нужно реже.

Поливы - это не весь уход за тепличными растениями. Надо не забывать рыхлить и мульчировать огуречные посадки.

Иначе верхний слой почвы очень быстро превращается в корку, мешая доступу кислорода, влаги, питательных веществ.

При появлении первых завязей, поливы делаются раз в 2-3 дня, квадрату земли требуется при этом до 14 л воды. Такой же режим полива будет и при уборке урожая.

Начиная с середины августа и продолжая до окончания сезона, поливы делаются еще более редкими. Лейка пригодится вам всего раз в 1-2 недели. Объем воды при поливе остается неизменным.