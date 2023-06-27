Дачный эксперт предложил два действенных способа выведения с грядок морковной мухи

Морковная муха досаждает морковным посадкам, а также в зону риска попадают фенхель, петрушка, пастернак, сельдерей.

Предлагаем безопасные методы, проверенные на опыте, которые отгонят вредное насекомое от городных посадок.

Средство из полыни

Таким способом вы избавитесь от мухи за несколько обработок. Полынь - растение с массой полезных свойств, которое не нравится морковной мухе.

Возьмите подходящую емкость на свой вкус, наполовину заполните свежей измельченное травой. Залейте содержимое тары горячей водой.

Дайте жидкости постоять несколько часов, потом ее надо будет процедить. Добавляем в готовый настой несколько ложек жидкого мыла. Теперь делаем опрыскивания.

Процедуры можно повторять до тех пор, пока морковная муха не будет выведена полностью.

Обычный нашатырь

Если в этом сезоне так вышло, что вы не смогли подкормить морковь азотным удобрением. То можно восполнить этот пробел сейчас.

Подкормка азотом станет одновременно средством борьбы с вредителем. В ведре воды растворяем около двух ложек нашатырного спирта. Проводим опрыскивания по листьям.