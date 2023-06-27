Желтею перья лука: как сделать растение снова зеленым

Чаще всего желтизна появляется из-за неправильного полива. До середины июля идет активное формирование луковиц, растение следует поливать дважды в неделю.

В августе полив требуется реже – в среднем раз в 10 дней. Но важно учитывать погоду и степень увлажнения почвы.

Лук может пожелтеть из-за перепада температур, поэтому ни в коем случае нельзя поливать его холодной водой.

Причиной желтизны перьев может быть недостаток азота. Исправить такую ситуацию помогает настой сорняков или куриного помета.