Опытный огородник назвал три ошибки, из-за которых пропадает урожай тепличных помидоров

Чтобы не разочароваться в конце сезона и получить достойное вознаграждение за свои дачные труды, проанализируйте самые распространенные ошибки ухода за помидорами в теплице.

Посмотрите, получают ли ваши томаты достаточное освещение, которое им необходимо, как воздух.

При этом не нужно доводить до крайностей, старайтесь не допускать солнечных ожогов у растений.

Еще одна проблема - завышенная температура в теплице. Помидоры считаются теплолюбивыми культурами, но даже они будут страдать от большой жары.

Обязательно проветривайте теплицу в дневное время, не создавая сквозняков.

Ориентируемся на ночную температуру внутри парника: если она не опускается ниже 15 градусов тепла, то дневное проветривание просто необходимо.

Самой частой ошибкой садоводов также считается неправильно организованный полив. Если влаги слишком много, то помидоры в теплице гниют.

Ну и конечно, не будет хороших плодов без качественных подкормок. Лучше всего давать органику или покупать комплексные сбалансированные удобрения для томатов.