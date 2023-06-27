Как правильно поливать огурцы: многие дачники совершают ошибки

Для этого необходимо использовать только теплую отстоянную воду. Холодный полив может спровоцировать заболевания растений.
До цветения огурцы следует поливать умеренно, иначе корни начнут гнить из-за переувлажнения почвы.
В период плодоношения растениям очень нужна влага в достаточном количестве, поэтому полив будет более обильным.
Но при этом не следует заливать грядки, необходимо просто поддерживать грунт во влажном состоянии.
В жаркую погоду стоит поливать огурцы по листьям в вечернее время, одновременно очищая их от загрязнений.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__