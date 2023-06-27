Дачный эксперт объяснил, надо ли закрывать двери теплицы на ночь

Но на стенах парника формирует конденсат, а это способствует повышению влажности воздуха внутри.

Лишняя влага легко может спровоцировать заболевания помидоров. Избежать этого можно, организовав циркуляцию воздуха путем проветривания.

Если закрыть теплицу на ночь, конденсат начнет скапливаться на стенках и капать прямо на растения.

Это создаст благоприятные условия для развития фитофторы – опасного заболевания томатов. Поэтому закрывать теплицу на ночь не стоит, за исключением ситуаций, когда случаются заморозки.