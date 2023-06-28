Как обрабатывать лук и чеснок от болезней и вредителей: пошаговая инструкция для дачников

12:23 2023-06-28

Первая обработка лука и чеснока проводится еще перед посадкой. Для этого посевной материал замачивают в растворе марганцовки 1-2%.

Можно использовать специальные средства, например, «Фитоспорин», «Топаз» или медный купорос.

В период роста необходима обработка от белой гнили. Для этого подойдут такие препараты, как «Ордан» или «Абига-Пик».

Третья обработка проводится перед закладкой урожая на хранение. Головки лука и чеснока опрыскивают борной кислотой 1%. 

Также необходимо обеззаразить само место хранения. Для этого используют формалин и раствор хлорной извести.

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