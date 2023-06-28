Урожайный перец: чем удобрить растение в конце июня, чтобы результат получился впечатляющим

Какие подкормки, приготовленные по народным рецептам, стопроцентно обеспечат хороший урожай перца? На каждом этапе овощу нужно отдельное "блюдо".

В период цветения растение надо подкормить органическим удобрением. Чтобы приготовить нужный состав, надо взять 1 кг навоза (или полкило птичьего помета), туда же добавить 2 ст.л. суперфосфата и все залить 10 л воды, перемешать.

Дать постоять в теплом месте 5 дней. Перед внесением маточный раствор следует разбавить водой (1:10).

Спустя пару недель после этой подкормки надо дать перцам минеральную подкормку. Для этого 20-25 г кальциевой селитры растворить в 10 л воды, перемешать и опрыскать по листьям (это защитит еще и от вершковой гнили).

В период опыления ради привлечения пчел необходимо опрыскать растение раствором, состоящим из 100 г сахара и 2-3 г борной кислоты, растворенными в

1 л воды.

Чтобы ускорить созревание урожая, улучшить вкус и увеличить размер плодов во время плодоношения надо присыпать грунт древесной золой (из расчета 300 г на 1 кв. м). Через 10 дней подкормку надо повторить еще раз.

После этого перцы надо подкормить комплексным органическим удобрением. Урожай в конечном итоге впечатлит любого огородника.