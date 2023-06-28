Три урожая за сезон: как организовать выращивание культур в теплице, чтобы это стало реальным

Как использовать возможности теплицы по полной - так, чтобы собрать сразу три урожая? Опытные дачники уверены, что это вполне реально.

В частности, в начале апреля посеять в прогретые грядки теплицы скороспелые кресс-салат, редис, шпинат. В первой декаде мая уже можно собрать урожай зелени, и следом - высадить рассаду помидоров и огурцов.

А в августе, после того как созреют и будут убраны томаты, - опять посеять быстрорастущую зелень: укроп, лук, салат, редис. Такое интенсивное земледелие особенно выгодно тем дачникам, у кого небольшие участки и землю приходится использовать экономно.

Чтобы по максимуму подготовить теплицу к началу весеннего сезона, заняться этим лучше с осени. Нужно очистить теплицу от остатков растений, помыть стену и крышу теплицы, разрыхлить землю плоскорезом и удобрить перепревшим навозом.

Если получится - в качестве сидерата высадить горчицу, чтобы потом скосить и заделать в грунт.

Весной надо снова подрыхлить землю, пролить ее кипятком и в первой декаде апреля высадить зелень. И не только - к месту придутся также бархатцы, цинии, астры, которые способны отпугнуть многих вредителей.

Томаты и огурцы можно спокойно сажать уже в мае. Они нуждаются в подкормке. Очень хорошо культуры реагируют на подкормки настоями трав, картофельным и рыбным отварами.

В конце июля надо прищипнуть у томатов точку роста, чтобы быстрее созревали. В августе уже можно высадить скороспелые сорта зелени, и к сентябрю получить свежий редис, шпинат, салаты, лук на перо и так далее.