Дачный эксперт раскрыл чудо-подкомрку для томатов и картофеля: вносится в вечернее время

Увлекаться внесением азота не стоит, он нужен растениям в начальном этапе вегетации. Но потом в больших количествах давать его нельзя, чтобы не ухудшить качество будущего урожая.

А вот кальций растениям очень необходим - как томатам, так и картофелю. Особенно при подкормках доломитовой мукой или использовании воды для полива из меловой скважины.

Зола в качестве источника кальция не подойдет. Она не подходит для щелочных грунтов.

Очень актуальна кальциевая подкормка для картошки, которая из года в год растет на одном и том же месте.

Почва ухудшается, ее состав становится более скудным, кальция не хватает.

Как приготовить такое удобрение: на литр теплой воды берем Борофоску - две столовые ложки. Размешиваем и разбавляем в 10 литрах воды.

Чтобы полить одно растение, нужно взять пол литра жидкости.

Другой способ подкормки для томатов и картофеля - внесение суперфосфата, сделанного своими руками.

Для этого надо соединить такие компоненты: кальций, сера, азот, фосфор, калий, магний.

Второй вариант создания удобрения: берем 30 г кальциевой селитры, добавляем одну вторую ч. л. сульфата магния. Все ингредиенты размешиваем в 10 л воды.

Этого объема хватает на 50 кустов картошки или на 100 кустов помидор.