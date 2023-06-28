4 дня подкормок чеснока и головки его будут крупными и крепкими

Чеснок - простая культура, но корень его очень хрупкий.

Формирование головок происходит в июне, по этой причине удобрение вносят в это время.

Для приготовления раствора понадобится 10 л воды, смесь сульфата калия, суперфосфата и сульфата магния.

Состав в количестве 1,5 столовых ложек растворяют в большом ведре воды.

Дождавшись полного растворения всех компонентов, удобрение вносят между рядами.

10 л уходит на 10 м грядки.

Дачники гарантируют, что такое средство увеличивает урожай чеснока на 40 %. При этом головки овоща будут крепкими и подлежат хранению в течение долгого времени.

После особого полива уже через 4 дня головки станут прибавлять в размере. После процедуры грядки мульчируют.

Питание вносится только 1 раз и только, когда формируются головки.