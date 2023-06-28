Простой и действенный способ спасения плодовых деревьев от муравьев

Нельзя недооценивать вред, который способны причинить растениям муравьи.

Они переносят заболевания, разносят семена сорняков и разводят тлю.

Тяжелее всего в этом случае приходится плодовым деревьям, которые следует экстренно спасать от назойливых насекомых.

Имеется только 1 проверенный не раз в действии способ - применение ловчего пояса на стволе дерева.

Для его изготовления нужно 5 минут, чуть синтепона и прочная веревка.

Синтепона нужно взять столько, чтобы обернуть 5 см ствола дерева в высоту.

После материал прикрепляется веревкой. Так получится преграда на пути у муравьев.