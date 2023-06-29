Будет рад виноград, и спасибо скажет роза: какую неоценимую пользу огороду дает сода

Сода - необходимый атрибут дачного сезона. Спектр применения этого вещества широк - от борьбы с сорняками и вредителями до подпитки огородных культур.

Чтобы избавиться от сорняков, которые пробиваются сквозь щели на садовой дорожке, достаточно просто полить их содовым раствором. Раствор должен быть очень крепким.

Пищевая сода также - отличное средство от мучнистой росы. Для приготовления спасительной смеси надо в 5 л воды развести 20 гр. мыла и 2 ст.л соды. Сначала опрыскать таким составом растения перед цветением, потом обработки повторить еще 3-4 раза, соблюдая интервал в 7 дней.

Можно приготовить раствор и другим способом: 1 ст.л. соды развести в 1 л воды, потом добавить 1 ст. жидкости для мытья посуды и 1 ст. л. растительного масла. Разболтать и опрыскать. Такие обработки надо проводить один раз в неделю.

Опытные дачники также уверяют, что регулярные содовые подкормки помогают улучшить вкус томатов, они становятся более сладкими.

Сода помогает в борьбе с гусеницами. Для приготовления средства необходимо смешать в равных частях соду с мукой, потом добавить в эту смесь немного пыльцы любимых гусеницами культур (цветной либо кочанной капусты, брокколи). Вредоносные паразиты съедят «вкусняшку» и погибнут.

С помощью соды, кроме того, можно омолодить розовые кусты. Для этого в 5 л воды растворить по 1 ч.л. соды и соли Эпсома, а также - полчайной ложки нашатырного спирта.

Соде будет рад и виноград. В период созревания ягод она поможет снизить их повреждаемость серой гнилью, а также заметно увеличит их сахаристость. В 10-литровом ведре для этого надо растворить 75 гр. соды и все надземные части винограда обработать приготовленным составом.