Красная смородина: проста в уходе и щедра в урожае

В чем плюсы красной смородины? Она очень проста в уходе, ее не так активно атакуют вредители, как черную. И она отлично плодоносит, при этом живет дольше своих сородичей - около двадцати лет.

Красная смородина, кроме всего прочего, более засухоустойчива: у нее крепкая корневая система, вдвое превышающая проекцию кроны. Ягоды на кустарнике способны продержаться до поздней осени, и после этого становятся только слаще.

Размножают такой вид смородины в сентябре. Кусты надо высаживать на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Лунки для посадки следует выкопать размером в 50х40 см. В яму надо добавить два-три ведра перепревшего перегноя, а также 200 гр. суперфосфата и поллитра золы. Смешать все это с грунтом.

Корневую шейку при посадке следует опустить ниже уровня почвы на 8-10 см. После посадки саженец надо хорошо полить и застелить картоном - такая мера избавит от необходимости часто полоть и поливать.

Формировку кустов следует начать сразу после посадки. В этих целях верхушки побегов следует обрезать, оставляя снизу по 3-4 почки. В будущем однолетние приросты на ветках укорачивать не надо: плодовые почки у красной смородины закладываются преимущественно на верхушках.

Хорошо сформированный куст имеет около 15-20 ветвей самого разного возраста. У взрослых растений нужно периодически удалять только обломанные, усыхающие, непродуктивные ветви. А для прореживания весной и осенью - вырезать побеги, выросшие у основания куста.