Не надо смешивать: сочетание каких удобрений могут нанести большой вред растениям

Если внести в грунт одновременно несовместимые элементы, результаты будут обратные желаемому. Какие сочетания при этом самые негативные?
Известь(зола) и суперфосфат
Они дают химическую реакцию, в результате которой растения не смогут впитать ни одно из полезных веществ растения. То есть, силы деньги будут потрачены впустую, а культуры останутся без дополнительного питания.
Суперфосфат и калийная селитра
Когда они вместе, тогда вытесняют азот, и смесь становится малоэффективной.
Зеленые настои и любые другие удобрения
Зеленые настои, особенно из крапивы, очень богаты разными элементами, поэтому их следует вносить лишь как самостоятельные подкормки. При добавлении дополнительных питательных смесей велик риск перекорма культур, а то и ожога их корневых систем.
Сернокислый аммоний и суперфосфат
Он сопутствует отвердеванию почвы, и будет невозможно равномерно распределить питание, даже если землю предварительно перекопать и полить.
Зола и азотные удобрения
Вместе они резко меняют структуру грунта, превращая его в неплодородный.
Зола (известь) и навоз
Первые будут нейтрализовать пользу навоза на молекулярном уровне.
Чтобы избежать химических реакций, между разными типами удобрений надо выдержать интервал минимум в 10 дней.
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