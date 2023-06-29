Не надо смешивать: сочетание каких удобрений могут нанести большой вред растениям

Если внести в грунт одновременно несовместимые элементы, результаты будут обратные желаемому. Какие сочетания при этом самые негативные?

Известь(зола) и суперфосфат

Они дают химическую реакцию, в результате которой растения не смогут впитать ни одно из полезных веществ растения. То есть, силы деньги будут потрачены впустую, а культуры останутся без дополнительного питания.

Суперфосфат и калийная селитра

Когда они вместе, тогда вытесняют азот, и смесь становится малоэффективной.

Зеленые настои и любые другие удобрения

Зеленые настои, особенно из крапивы, очень богаты разными элементами, поэтому их следует вносить лишь как самостоятельные подкормки. При добавлении дополнительных питательных смесей велик риск перекорма культур, а то и ожога их корневых систем.

Сернокислый аммоний и суперфосфат

Он сопутствует отвердеванию почвы, и будет невозможно равномерно распределить питание, даже если землю предварительно перекопать и полить.

Зола и азотные удобрения

Вместе они резко меняют структуру грунта, превращая его в неплодородный.

Зола (известь) и навоз

Первые будут нейтрализовать пользу навоза на молекулярном уровне.

Чтобы избежать химических реакций, между разными типами удобрений надо выдержать интервал минимум в 10 дней.