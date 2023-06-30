Знающий садовод дал дельные советы по выращиванию спаржи на дачном участке

Рассказываем про основные моменты ухода за спаржей на огороде, новички могут брать эти советы на вооружение.

Вырастить овощ можно как из семян, так и из корешков. Причем второй способ более распространенный. Высаживают корнеплоды в плодородную дренированную почву на солнечном участке.

Глубина высадки - примерно 10-12 см, интервал между саженцами должен составлять около 40 см.

Если у вас многолетняя спаржа, высевайте ее или осенью, или весной.

Белая спаржа отличается другим вкусом, более утонченным, она более мягкая, сочная, нежная.

Белой такая спаржа становится, если проращивание проводится без света. Помещаем саженцы в контейнер, который не пропускает солнечных лучей.

В первый сезон после высадки спаржи в сад урожай собирать не нужно: растение должно полностью адаптироваться.

Так вы продлите активный рост овоща на несколько лет, в течение этого времени урожайность будет высокая.

Также не нужно проводить обрезку в первый год, чтобы не препятствовать завершению развития мощной корневой системы.

Рост взрослой спаржи очень активный, она мгновенно отращивает новые стебли. Иногда их приходится подрезать дважды в день.

Делается это так: используя только хорошо отточенный острый инструмент, срезаем стеблевую часть под наклоном в 45 градусов.