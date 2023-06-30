Жимолость - самая неприхотливая ягода на садовом участке

Жимолость известна целым букетом полезных свойств. С ее помощью можно снизить артериальное давление, если постоянно употреблять ее в пищу.

Эта ягода способна переносить морозы до -45 градусов, очень устойчива к вредителям и болезням и совсем неприхотлива. Единственное "но" - она плохо переносит засушливую погоду, и если не хватает полива, то ее ягоды начинают горчить.

Первые 3 года кусты жимолости растут очень медленно. Чтобы ее хорошо опыляли насекомые, следует посадить рядом с ней различные цветы и цветущие кустарники, чтобы привлекать пчел и шмелей.

Размножают это растение отводками либо черенками. Сажать отростки нужно на расстоянии полтора метра друг от друга в ямку глубиной 30-50 см.

Посадочную яму необходимо заполнить смесью земли, удобрений и органики и добавить в нее 3 столовые ложки нитрофоски и 300 граммов золы. Затем надо подождать два дня, пока смесь не усядется, после чего посадить куст.

Жимолость высаживается с заглублением корневой шейки примерно на 5-7 см. Куст после посадки обильно поливается, а место посадки покрывается слоем перегноя.

Первое время нужно очень следить за режимом полива кустарника и при недостатке влаги поливать его из лейки. Через шесть лет на участке вырастет полноценный куст с прекрасными ягодами.