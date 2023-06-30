Полезная и вкусная чечевица: особенности выращивания на дачном участке

Высаживаем растение в конце апреля или в первые дни мая. Надо выбрать момент, чтобы риски возвратных заморозков были сведены к минимуму.

Температура почвы при высаживании должна составлять примерно 4-7 градусов тепла.

Чечевицу можно высевать в контейнер или семенами в открытую грядку. Если сажаем в стаканчики, то помещаем туда не более 2-3 семечек.

При высаживании в грунт поступаем так.

Убираем из земли мусор и сорняки, рыхлим землю. Семена предварительно надо смочить водой, потом углубить в землю на 2-3 см, расстояние между семенами должно составлять около 16 см

Чечевице нужно много света, подыщите место на огороде, где растение будет находиться на прямом солнце не менее 8 ч в сутки.

Выращивая чечевицу дома, выставьте ее на самый солнечный подоконник.

Подходящая почва - супесчаная, уровень кислотности - средний или низкий.

Поливать растения нужно не слишком обильно, они очень плохо воспринимают переувлажненную почву. Оптимальное количество поливов - 1-2 раза в неделю.

Внимательно следите за появлением сорняков, чечевица очень плохо реагирует на их присутствие. Прореживайте лишние ростки при излишне густой посадке.

Собирать урожай можно через 100 дней после высадки растения.

Созревшие стручки помещаем в сухое место, где много солнца, и просушиваем. Затем вылущиваем зернышки из створок.