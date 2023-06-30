Дачный эксперт назвал основные условия для выращивания брокколи на огороде

12:20 2023-06-30

Вырастить этот овощ на даче не представляет труда, надо лишь выполнять все требования по уходу. Как правило, они стандартные, ничего сверхъестественного от огородника не требуется.

Для комфортного роста брокколи нужна прохлада и теплая почва, жару растение переносит плохо. Высаживаем весной, когда температура меньше +26 градусов.

В жарком климате выращивают сорта, которые очень быстро созревают.

Высаживать растения на открытом воздухе надо, когда уже нет опасности возвратных заморозков. Можно сначала растить рассаду, а потом переносить ее в грунт.

Обычно опытные садоводы высаживают рассаду брокколи за две недели до ухода весенних заморозков. Готовую рассаду можно купить в садоводческих магазинах.

При посадке брокколи семенами, высеваем их за 6-8 недель до ухода возвратных заморозков.

Выращиваем капусту на участке, где много солнца и хороший дренаж. Можно подкармливать растения органикой, содержащий азот.

Сделать это надо спустя три недели после высаживания в грунт. Подкормки продолжаем вносить весь вегетационный период.

Растения на грядке располагаем примерно в 45 см друг от друга.

Обязательно поливаем саженцы после пересадки в грунт.

Дальше идет стандартный уход - прополки, поливы, подкормки, рыхление, обработки от вредителей и болезней. Вплоть до сбора урожая.

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