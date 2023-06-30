Дачный эксперт назвал основные условия для выращивания брокколи на огороде

Для комфортного роста брокколи нужна прохлада и теплая почва, жару растение переносит плохо. Высаживаем весной, когда температура меньше +26 градусов.

В жарком климате выращивают сорта, которые очень быстро созревают.

Высаживать растения на открытом воздухе надо, когда уже нет опасности возвратных заморозков. Можно сначала растить рассаду, а потом переносить ее в грунт.

Обычно опытные садоводы высаживают рассаду брокколи за две недели до ухода весенних заморозков. Готовую рассаду можно купить в садоводческих магазинах.

При посадке брокколи семенами, высеваем их за 6-8 недель до ухода возвратных заморозков.

Выращиваем капусту на участке, где много солнца и хороший дренаж. Можно подкармливать растения органикой, содержащий азот.

Сделать это надо спустя три недели после высаживания в грунт. Подкормки продолжаем вносить весь вегетационный период.

Растения на грядке располагаем примерно в 45 см друг от друга.

Обязательно поливаем саженцы после пересадки в грунт.

Дальше идет стандартный уход - прополки, поливы, подкормки, рыхление, обработки от вредителей и болезней. Вплоть до сбора урожая.