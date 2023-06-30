Извести всех слизней: дачные эксперты подсказали, как

Как и любую другую проблему, появление слизней на огороде лучше предупредить, нежели потом с ними бороться. Как это сделать? Замульчировать растения.

Для этого подобрать специальный материал, который не позволит слизням перемещаться по грядкам: хвою, золу, суперфосфат, дробленую яичную скорлупу или даже каменную крошку.

Если они все-таки появились, можно и нужно сделать ловушки для таких вредителей. С этой целью прикопать в грунт пластиковые стаканчики, наполненные пивом или молоком. Слизни туда заползут, а выбраться назад уже не смогут.

Еще вариант - разложить на огороде кожуру грейпфрута, куда тоже стопроцентно заползут вредители. Утром будет надо лишь выбросить ее с попавшими туда слизнями.

В принципе, можно применить и химические средства. К примеру, разбросать гранулы метальдегида по периметру огорода. Или - использовать порошковый сульфат алюминия. Однако стоит помнить, что такие средства вредны для полезных насекомых и птиц.