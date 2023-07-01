Мясников рассказал о продуктах, которые ускоряют старение

Как рассказал специалист, основная часть рациона для сбалансированного питания должна включать в себя преимущественно овощи, фрукты, вареное мясо, рыбу и кисломолочные продукты.

При этом изредко можно позволять себе съесть что-нибудь вредное.

Стоит ограничить прием в пищу продуктов, в которых содержится избыточное количество сахара, соли и "неправильных жиров" ускоряет процесс старения.

Мясников также отметил, что аналогичным образом на организм человека способно повлиять переедание и избыток калорий.