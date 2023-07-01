Американского ученого впечатлил ядерный потенциал Северной Кореи

Хеккер, который в прошлом заведовал оружейной лабораторией в Лос-Аламос в США, считает, что ядерные ракеты КНДР смогли бы добраться до Южной Кореи и большей части Японии.

При этом ученый считает, что требуется провести больше испытаний для некоторых ракет, чтобы они доказали свою пользу с военной точки зрения.

По мнению Хеккера, президент США Дональд Трамп упустил возможность приостановить ядерную программу Северной Кореи в 2019 году.

Он заявил, что Северная Корея на сегодняшний день обладает достаточным количеством расщепляющихся материалов для производства примерно 45 единиц ядерного оружия (от 25 до 48 кг плутония и от 650 до 900 кг высокообогащенного урана.