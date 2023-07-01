Доктор Мясников заявил, что наушники опасны

Доктор отметил, что безопасных наушников "не бывает".
Он указал и на тот факт, что накладные наушники наносят меньше вреда.
Он заявил, что безопасный уровень - 80 децибел, а в наушниках" может быть и 100, и 120".
Он подчеркнул, что после использования данного девайса в течение трех-четырех лет возникают проблемы со слухом.
По его словам, к 50 годам серьезное ухудшение слуха отмечается у 25% населения развитых стран.
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