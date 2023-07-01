Дачный эксперт рассказал про типичные ошибки, допускаемые при мульчировании

Разбираемся вместе с экспертом, как получить от мульчирования максимум пользы.
Слишком толстый слой мульчи душит корневую часть растения. Корни не могут получать достаточное количество кислорода и влаги.
Оптимальная толщина мульчи должна составлять 5-10 см. Старайтесь следить за тем, чтобы мульчирующий слой излишне не налипал на стебли или стволы растений.
Подсыпая мульчу прямо на стебли или стволы растений, можно создать комфортную влажную и теплую среду для патогенных бактерий, вредителей, возбудителей заболеваний.
В результате может начаться процесс гниения.
Еще одна распространенная ошибка мульчирования - применение в качестве мульчи неподходящих компонентов.
Например, создавая мульчирующий слой из щепок или коры, можно занести на грядку вредителей - слизней или термитов.
Подбирайте оптимальную мульчу для огородных посадок, учитывая особенности растений и конкретные условия на вашем участке.
Также не стоит укладывать мульчу на землю с сорняками, их нужно предварительно хорошо выполоть.
Если этого не сделать, сорные травы прорастут через слой мульчи и будут отбирать у культурных растений воду и питание.
За мульчей тоже нужен уход, через какое-то время она становится плотнее, в нее могут попасть семена сорняков, мульчирующий слой может разрушаться.
Уход за ним включает сгребание мульчи, рыхление, взбивание. Такие простые меры предотвратят уплотнение и придадут мульче и посадкам более аккуратный и эстетичный вид.
Некоторые садоводы мульчируют растения слишком рано, что задерживает прогревание почвы и замедляет рост огородных культур.
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