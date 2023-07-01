Дачный эксперт рассказал про типичные ошибки, допускаемые при мульчировании

Разбираемся вместе с экспертом, как получить от мульчирования максимум пользы.

Слишком толстый слой мульчи душит корневую часть растения. Корни не могут получать достаточное количество кислорода и влаги.

Оптимальная толщина мульчи должна составлять 5-10 см. Старайтесь следить за тем, чтобы мульчирующий слой излишне не налипал на стебли или стволы растений.

Подсыпая мульчу прямо на стебли или стволы растений, можно создать комфортную влажную и теплую среду для патогенных бактерий, вредителей, возбудителей заболеваний.

В результате может начаться процесс гниения.

Еще одна распространенная ошибка мульчирования - применение в качестве мульчи неподходящих компонентов.

Например, создавая мульчирующий слой из щепок или коры, можно занести на грядку вредителей - слизней или термитов.

Подбирайте оптимальную мульчу для огородных посадок, учитывая особенности растений и конкретные условия на вашем участке.

Также не стоит укладывать мульчу на землю с сорняками, их нужно предварительно хорошо выполоть.

Если этого не сделать, сорные травы прорастут через слой мульчи и будут отбирать у культурных растений воду и питание.

За мульчей тоже нужен уход, через какое-то время она становится плотнее, в нее могут попасть семена сорняков, мульчирующий слой может разрушаться.

Уход за ним включает сгребание мульчи, рыхление, взбивание. Такие простые меры предотвратят уплотнение и придадут мульче и посадкам более аккуратный и эстетичный вид.

Некоторые садоводы мульчируют растения слишком рано, что задерживает прогревание почвы и замедляет рост огородных культур.