Во время раскопок археологи обнаружили фреску с древней пиццей

Натюрморт с подносом и красующимися на нём вином и фруктами был бы самым обычным, если бы не одно блюдо — лепёшка из теста с начинкой, удивительно похожая на пиццу.

То, что эксперты полушутя назвали «протопиццей», появилось чуть ли не за 2000 лет до современной пиццы. Если, конечно, верить древней фреске.

Впрочем, учёные всё-таки считают, что переписывать историю пиццы не стоит. В конце концов, ещё в древности люди смешивали воду с мукой и выпекали лепёшки.

После на лепёшку вполне могли положить начинку.

Так что вряд ли еда, изображённая на фреске, является древней пиццей. Тем более, что на ней даже нет помидоров и моцареллы.