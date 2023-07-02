Захарова заявила о крахе мнимой толерантности в Европе из-за призывов к силовому подавлению протестов во Франции

По ее мнению, это указывает на крах мнимой толерантности в Европе и наличие несовместимых с жизнью противоречий либерализма.

Сегодня стало известно, что профсоюзы французской полиции считают недопустимым диктат агрессивных меньшинств и призывают добиваться спокойствия в стране силовыми методами.

Беспорядки во Франции продолжаются уже несколько дней. Их причиной послужило убийство 17-летнего подростка полицейскими в Нантере. Он отказался подчиняться требованиям правоохранителей.

Во многих французских городах молодежь поджигает машины и дома, в протестах участвуют даже подростки.

Разграблены сотник продуктовых магазинов и отделений банков, сожжено почти 4 тысячи автомобилей, задержаны тысячи участников беспорядков.

Французский политик Эрик Земмур заявил, что противостояние между государственными структурами и населением является началом гражданской войны.