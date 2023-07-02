Рэпер Серега рассказывал, что раньше был алкоголиком

Украинский журналист Дмитрий Гордон взял интервью у рэпера Сереги.

В разговоре который длился полтора часа, белорус рассказал о своих проблемах, которые он переживал в молодости. По словам Сергея, он страдал от алкоголизма, а диагноз он ставил сам себе, основываясь на четырех признаках из Википедии.

Я раньше был алкоголиком... Были моменты, когда я, по той же "Википедии" если идти, регистрировал у себя три или четыре признака алкоголизма. Да, было такое. Я поэтому и перестал.

По словам артиста, в настоящее время он ведет абсолютно трезвый образ жизни.

Он рассказал, что относится к людям, которым нельзя употреблять алкоголь, при этом сам рэпер нормально относится к людям, в меру выпивающим, ведь это часть культуры.

Есть люди, которым нельзя пить. Один из таких людей я. То есть мне это точно не нужно, – подчеркнул Серега. Я нормально отношусь к людям, которые в меру употребляют алкоголь. Это часть культуры. Но я для себя поставил точку несколько лет назад. Для меня это пройденный этап.

Он испытывал особую страсть к вину, мог за раз выпить несколько бутылок. Сейча же, рассказал Серега, он просто смотрит на бутылки, но не покупает.