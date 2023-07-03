Садовод-эксперт назвал самые сладкие сорта яблок, которые обязательно нужно завести в саду

Эти сорта посоветовал опытный садовод, который уже не раз опробовал их на своем участке.

Хрустящие медовые соты

Сорт, который известен своей избыточной сладостью и особенным хрустом. Яблоки получаются сахаристые и терпкие, для успешного цветения яблони нуждаются в холодном климате.

Fuji

Отличаются твердой хрустящей текстурой, сладостью, сочностью, упругостью. Яблоки фуджи могут долго храниться в свежем виде. Очень приятные на вкус, хорошо подходят для выпечки.

Розовая леди

Pink Lady - упругие, плотные, хрустящие, насыщены витаминами. Чтобы плоды выросли сладкими, нужно весь вегетационный период оказывать внимание яблоням. Отлично подходят для употребления в свежем виде, в салате, выпечке, разных блюдах.

Торжественный прием

Мягкий нежный сладкий вкус, отдает медовыми нотками. Из яблок получается отличный перекус. Плоды обычно красноватого цвета с желтым оттенком.

Амброзия

Название очень говорящее. Плоды сладкие, как амброзия, ароматные, сочные с тропическими нотками. Популярный среди садоводов сорт, который любят за яркий экзотический вкус.