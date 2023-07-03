Бутылка пива стала смертельной для 14-летней жительницы Екатеринбурга

Бутылка пива стала причиной смерти 14-летней девочки в Екатеринбурге.

Школьница пришла на съемную квартиру в гости к своему приятелю, где выпила крепкого пива.

Через некоторое время девушке стало плохо, она пошла полежать. Ночью ей стало совсем плохо, и знакомый вызвал скорую, но спасти школьницу не удалось.

Причиной смерти стало не пиво как таковое, а антидепрессант, который принимала погибшая. Препарат оказался несовместимым с таблетками.