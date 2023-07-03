У Леонардо да Винчи не было фамилии

10:46 2023-07-03

Его полное имя звучало так: Леонардо ди сер Пьеро да Винчи, только Винчи - отсылка к городу в котором он родился.

Что до Пьеро - это имя его отца.

Дословно имя гения эпохи возрождения можно было перевести так "Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи".

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