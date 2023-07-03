У Леонардо да Винчи не было фамилии

Что до Пьеро - это имя его отца.
Дословно имя гения эпохи возрождения можно было перевести так "Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи".
Что до Пьеро - это имя его отца.
Дословно имя гения эпохи возрождения можно было перевести так "Леонардо, сын господина Пьеро из Винчи".
Наталья Гончарова
Жизнь Латины Каур простой не назовешь. В 17 лет ей поставили страшный диагноз - лейкоз, который она смогла побороть, но врач сообщил, что женщина не сможет никогда испытать счастье материнства. К счастью, медик ошибся!
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