У Леонардо да Винчи не было фамилии

Простой способ удалить пень с участка без выкапывания: рекомендации дачных экспертов

Кроме того, что пень занимает слишком много места на участке, в нем часто прячется много вредителей. С проблемой его ликвидации сталкиваются многие. Как это сделать быстро и просто?