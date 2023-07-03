Простые способы омолаживания кустов огурцов

Понижение температуры в августе постепенно снижается и это очень сказывается на корневую систему. При температуре 10 гр растение прекращает рост, листья желтеют и отмирают, а завязи отпадают. Корни при такой температуре испытывают стресс и они плохо усваивают питательные вещества. Для этого нужно создавать рыхлую почву вокруг кустов, мульчирование перегноем, торфом.

Чтобы дольше собирать урожай огурцов нужно выполнять несколько правил: проводить защиту огурцов от болезней в течении всего сезона, проводить профилактические поливы и опрыскивания.

Нельзя допускать, чтобы на грядке оставались переросшие плоды.

Собирать огурцы регулярно, не давать перезревать, чтобы растение не тратило силы на формирование семян.

Омолаживаем корни, если огурцы выращиваются в парнике, на грядке, стелются по земле, то оголённые плети пришпиливаем и присыпаем почвой, оказавшись плети в почве быстро развивают новые корешки.

Если растут в теплице, то плеть огурцов осторожно опускаем в канавку, спуская с опоры вниз и заворачиваем кольцом в канавке, прикапываем, поливаем и мульчируем. Чтобы корни не заставили долго себя ждать, углублённые плети поливаем Корневином.

Если главный стебель слабо плодоносит, можно его обрезать, а у основания присыпать почвой не отделяя от куста молодые побеги, побеги быстро пустят корни и молодая ветвь начнёт активно плодоносить.