Половина новорожденных в Брюсселе в 2022 году - это дети мигрантов с Востока

В скором времени в столице Бельгии, городе Брюсселе, где располагаются штаб-квартиры Евросоюза и НАТО, может наступить серьезный демографический кризис.

Это связано с тем, что рождаемость среди мигрантов, которые приехали преимущественно с Востока, превышает рождаемость среди бельгийцев.

Так, за 2022 год 49 процентов новорожденных в Брюсселе - это дети мигрантов.

Причем Население всей агломерации Брюсселе - 1,8 миллиона человек. Мигрантов среди них - около 300 тысяч.

Получается, что в процентном соотношений новорожденных на 10000 человек у мигрантов в разы выше, чем у бельгийцев.

При этом самыми популярными именами в Брюсселе в прошлом году стали Мохаммед, Жан, Ахмед и Мохамед.