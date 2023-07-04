По-норвежски и в клюквенном соусе - лучшие способы приготовить селедку

Самый важный этап приготовления селедки - это выбор самой рыбы. Она должна быть свежей, это можно определить по глазам.
Если же вы решили взять сельдь замороженную, то размораживать ее нужно лишь естественным путем - ни о какой горячей воде или не дай Бог микроволновке не может быть и речи.
Первым делом расскажем о том, как приготовить сельдь по-норвежски. Нет, мы не будет учить вас готовить сюрстремминг, не переживайте. Для нашего блюда будут необходимы:
- 5 филеек сельди
- 2 милилитров воды;
- 200 грамм соли;
- 100 грамм сахара;
- 100 милилитров 9-процентного уксуса;
- 1 морковка и 1 красная луковица.;
- 8 горошин душистого и столько же черного перца.;
- 1 чайная ложка дижонской горчицы;
- 2 лавровых листика.
В кастрюлю или другую тару заливаем воду, насыпаем туда все специи и соль, затем ставим на огонь, ждем кипения.
Когда вода закипит, нужно влить уксус, а затем снять маринад с огня и дать ему остыть. Пока варится маринад, очищаем овощи, нарезаем маленькими кубиками морковь, а лук просто небольшими частями.
Теперь нужно заняться самым важным - рыбой. Селедку нарезаем одинаковыми небольшими кусочками. Берем банки, на дно бросаем лавровый листик, а затем поочередно слоями выкладываем рыбу и овощи. Заливаем это все маринадом, а затем закрываем и на несколько часов оставляем в комнате.
Когда пройдет несколько часов, убираем в холодильник на 5 дней. Из этого набора продуктов выйдет 2 полулитровые банки вкуснейшей закуски. /p>
Селедка под клюквенным соусом
Для нее вам понадобится:
- Тушка одной сельди.;
- 150 грамм клюквы или готового клюквенного соуса;
- 40 грамм соли и сахара;
- щепотка красного перца.
Рыбу необходимо почистить, отрезать голову и удалить пленку, достать хребет, а затем отрезать филе. Специи смешиваем и натираем филе с обеих сторон.
Рыбку выкладываем на пищевую пленку, смазываем клюквой или клюквенным соусом, плотно оборачиваем и кладем на несколько часов в морозилку.
Перед подачей нужно дать рыбе немного оттаять и посыпать укропом.