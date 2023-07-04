По-норвежски и в клюквенном соусе - лучшие способы приготовить селедку

Самый важный этап приготовления селедки - это выбор самой рыбы. Она должна быть свежей, это можно определить по глазам.

Если же вы решили взять сельдь замороженную, то размораживать ее нужно лишь естественным путем - ни о какой горячей воде или не дай Бог микроволновке не может быть и речи.

Первым делом расскажем о том, как приготовить сельдь по-норвежски. Нет, мы не будет учить вас готовить сюрстремминг, не переживайте. Для нашего блюда будут необходимы:

5 филеек сельди

2 милилитров воды;

200 грамм соли;

100 грамм сахара;

100 милилитров 9-процентного уксуса;

1 морковка и 1 красная луковица.;

8 горошин душистого и столько же черного перца.;

1 чайная ложка дижонской горчицы;

2 лавровых листика.

В кастрюлю или другую тару заливаем воду, насыпаем туда все специи и соль, затем ставим на огонь, ждем кипения.

Когда вода закипит, нужно влить уксус, а затем снять маринад с огня и дать ему остыть. Пока варится маринад, очищаем овощи, нарезаем маленькими кубиками морковь, а лук просто небольшими частями.

Теперь нужно заняться самым важным - рыбой. Селедку нарезаем одинаковыми небольшими кусочками. Берем банки, на дно бросаем лавровый листик, а затем поочередно слоями выкладываем рыбу и овощи. Заливаем это все маринадом, а затем закрываем и на несколько часов оставляем в комнате.

Когда пройдет несколько часов, убираем в холодильник на 5 дней. Из этого набора продуктов выйдет 2 полулитровые банки вкуснейшей закуски. /p>

Селедка под клюквенным соусом

Для нее вам понадобится:

Тушка одной сельди.;

150 грамм клюквы или готового клюквенного соуса;

40 грамм соли и сахара;

щепотка красного перца.

Рыбу необходимо почистить, отрезать голову и удалить пленку, достать хребет, а затем отрезать филе. Специи смешиваем и натираем филе с обеих сторон.

Рыбку выкладываем на пищевую пленку, смазываем клюквой или клюквенным соусом, плотно оборачиваем и кладем на несколько часов в морозилку.

Перед подачей нужно дать рыбе немного оттаять и посыпать укропом.