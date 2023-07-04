Кристиан Бэйл известен благодаря множеству кассовых фильмов

Актер резко набирает вес или столь же стремительно худеет для новой роли. Вот во время одной из таких метаморфоз он не на шутку перепугал коллег.

В далеком 2004-м году Бейл исполнял главную роль в фильме «Машинист». Для этого он похудел до 55 кг, это при росте в 185 см.

Вид у актера был крайне изнуренный, что, собственно, и требовалось режиссеру.

Однако, не только внешность вызывала тревогу у его коллег, но и поведение актера. Чтобы лучше вжиться в роль Бейл практически не спал и употреблял разные энергетики.

Со временем поведение актера стало слишком пугающим и коллеги просто боялись находиться с ним в одном помещении.

По их словам, в какой-то момент Бейл превратился из улыбчивого матерщинника в угрюмого и отстраненного человека со зловещим взглядом, каждое слово которого можно было трактовать жутко и двусмысленно.